طقس متباين.. وتوقع امطار خفيفة نهاية الاسبوع

2021/01/24 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة طقسا متباينا ..وامطارا متفاوتة الشدة نهاية الاسبوع الحالي.وذكرت الهيئة في بيان اليوم :" ان طقس يوم غد الاثنين سيكون بعموم المناطق صحوا مع قطع من الغيوم ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 1 مئوية والعظمى 18 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والموصل وديالى، صفر مئوية ، واعلاها في البصرة 4 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 13 مئوية واعلاها في ميسان والبصرة 21 مئوية.اما طقس يومي الثلاثاء والاربعاء فمن المتوقع ان يكون بالمنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائما جزئيا و غائما احيانا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتبقى درجات الحرارة على معدلاتها المسجلة يوم الاثنين.اما طقس يوم الخميس ففي المنطقتين الوسطى والشمالية ، من المتوقع ان يكون غائما جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الجنوبية الطقس غائم ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتبقى درجات الحرارة على معدلاتها في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية./انتهى3

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