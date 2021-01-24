2021/01/24 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع – دانيال قاسم

حصلت جامعة واسط على المرتبة الـ15 في تصنيف سيماكو الاسباني للجامعات.

وقال رئيس جامعة واسط مازن الحسني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" جامعة واسط حصلت على المرتبة الـ15 ضمن الجامعات العراقية التي دخلت تصنيف سيماكو الاسباني والتي شملت 17 جامعة فقط"،مبيناً أن" الجامعة تدخل هذا التصنيف للمرة الأولى في تاريخها والذي يعتمد على قاعدة بيانات سكوباس في احتساب نقاط البحث العلمي".

وأضاف ،أن " جامعة واسط ستستمر في الارتقاء بمستوها العلمي لتحقيق التقدم في السمعة الأكاديمية وبذل العطاء والاهتمام بمختلف الجوانب العلمية لتتمكن جامعتنا تبوء مكانها الطبيعي في المراكز المتقدمة والارتقاء تدريجياً في التصانيف العالمية من خلال البحث الاكاديمي والعلمي"، معرباً عن شكره "لكوادر المراكز التعليمية والبحثية في الجامعة لجهودهم المتميزة التي أسهمت بالارتقاء إلى هذا المستوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جامعة واسط تحصل على المرتبة الـ15 في تصنيف سيماكو الاسباني للجامعات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جامعة واسط تحصل على المرتبة الـ15 في تصنيف سيماكو الاسباني للجامعات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).