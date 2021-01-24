تسجيل الناخبين العراقيين المتواجدين في الخارج بايومتريا

2021/01/24 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الانتخابات كريم التميمي، الأحد، عن وضع اجراءات رصينة لتسجيل الناخبين العراقيين المتواجدين في الخارج بايومتريا.وقال التميمي في حوار تابعته /المعلومة/، “هناك لجنة دائمية مشتركة شكلت من قبل وزارة الخارجية واعضاء من رئاستي الجمهورية والوزراء وفريق الامم المتحدة، تعقد اجتماعات دورية”.وأضاف التميمي، أن “الغرض من تلك الاجراءات وضع إجراءات رصينة لتسجيل الناخبين المتواجدين في خارج بايومتريا”.مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أكد في وقت سابق عدم وجود اي قرار بخصوص انتخابات العراقيين في الخارج.



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