“المعلومة” تنشر أسماء شهداء وجرحى التعرض الإرهابي شرق صلاح الدين

2021/01/24 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انتهت حصيلة التعرض الإرهابي الغادر على جزيرة العيث شرق صلاح الدين باستشهاد 11 مقاتلا من ابطال اللواء 22 بالحشد الشعبي واصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

ونشر موقع “ الحشد الشعبي” قائمة بأسماء الشهداء والجرحى:

1.



حسين سعيدان كاطع (أبو علياء الحسيناوي) آمر الفوج الثالث باللواء 22

2.



الشهيد صالح مجهول عطية معاون آمر الفوج السادس باللواء 22

3.



حكيم جبار كاظم

4.حسين منشد وادي

5.احمد يوسف حطيط

6.وسام علي حسين

7.جراح محمد محسن

8.رحمن عريثم مطر

9.علي جبر سلمان

10.حسن قاسم مظلوم

11.مظفر رزاك وشيج

(الجرحى )

1.مروان والي كاظم

2.حامد عبد الكاظم

3.سيف برزان شياع

4.فرحان موله طلال

5.محمد حسين عبدالحسين

6.هيثم عبدالله محمد

7.علي زغير مصباح

8.ستار رهيف حسان

9.علاء شرهان حنون

10.احمدغالب خضر

11.كريم خضير محمد

12.ليث فزاع مجاور

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