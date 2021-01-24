اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 92 الف حالة اصابة بكورونا

2021/01/24 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 105550 حالة اصابة، 36673 في اربيل و30518 في السليمانية، و352596 في دهوك و3100 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 92525 حالة، 33159 في اربيل و26289 في السليمانية و30121 في دهوك و2956 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3455 حالة، 923 منها في اربيل و1686 في السليمانية و703 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 9570 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 2591 في اربيل و2543 في السليمانية و4435 في دهوك و1 في حلبجة.

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