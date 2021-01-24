اللجنة المالية تناقش الموازنة مع المحافظين

2021/01/24 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، اجتماعا مع المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا مع المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش خطط تنمية الاقاليم ومشروع انشاء 1000 مدرسة وتوزيعها على المحافظات بالاضافة الى استلام مقترحات وآراء المحافظين حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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