اللجنة المالية تناقش الموازنة مع المحافظين

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا مع المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
واضاف: ان الاجتماع سيناقش خطط تنمية الاقاليم ومشروع انشاء 1000 مدرسة وتوزيعها على المحافظات بالاضافة الى استلام مقترحات وآراء المحافظين حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
PUKmedia خاص
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