2021/01/24 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يباشر بإطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مصرف عراقي يطلق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مصرف عراقي يطلق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).