ضبط شحنة كبيرة من المخدرات واعتقال متهم في كركوك

2021/01/24 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن قسم مكافحة المخدرات في كركوك، اليوم الأحد، اعتقال أحد المطلوبين، فضلا عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بحوزته.وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان، انه “تم إلقاء القبض على متهم وضبطت بحوزته (7900) حبة مخدرة و(470) امبولة لمواد مخدرة”.واشار البيان إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء […]

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