جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين الاردن

2021/01/24 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات/ عربي ودوليأعلن الحوثيون، مساء السبت، وصول وفد تابع للجماعة إلى العاصمة الأردنية عمّان؛ للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية حول تبادل الأسرى والمختطفين.يأتي ذلك، بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للجماعة على قائمة الإرهاب الدولي.وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى: “وصلنا بعون الله وسلامته إلى …

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