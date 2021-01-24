نائب: يدعو لانصاف محافظة بابل في موازنة العام الحالي

2021/01/24 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي الجهات المعنية ذات بأنصاف محافظة في موازنة العام الحالي وتخصيص المبالغ المالية الكافية للمحافظة التي تعاني تدهورا خدميا وانهيار بالبنى التحتية وتلكوء بالمشاريع بسبب عدم توفر السيولة المالية للمحافظة وعدم انصافها طيلة الفترة السابقة والى يومنا هذا موضحا ان محافظة بابل تحتل المركز الاول بتلكوء مشاريعها …

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