المباشرة بحملة لازالة المقذوفات الحربية من المواقع الاثرية

2021/01/24 | 10:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الاحد، عن مباشرة حملة لازالة المقذوفات الحربية من المواقع الاثرية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، بينما تعمل على تسييج المواقع الاثرية بمحافظة البصرة.وقال مدير الاعلام بالهيئة العامة للاثار والتراث بالوزارة حاكم الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الهيئة اقامت حملة لازالة المقذوفات من المواقع الاثرية خاصة بمحافظة ذي قار بعد ان تم اجراء مسح ميداني من خلال فريق تنقيب مختص بذلك”.وأكد الشمري، “التنسيق مع شرطة حماية الاثار والتراث ومديرية الدفاع المدني لتنفيذ حملة مسح لموقعي اريدو ولارسا لازالة المقذوفات الحربية منهما، فضلا عن مواقع اخرى ستجرى الحملة فيها لاحقا بعد اكمال الموقعين المذكورين”.واشار الى انه “سيتم التنسيق مع حكومة البصرة المحلية لحماية المواقع الاثرية، لفتح مفارز حماية جديدة بعد توفير اعداد المنتسبين الكافية، والذي يأتي بالتزامن مع اعمال تسييج المواقع الاثرية التي تقوم بها المفتشية لتوفير اعلى مستويات الحماية للمواقع الاثرية”.واوضح الشمري ان “الهيئة تقوم بدورات تدريبية عن كيفية حماية المواقع الاثرية حيث تم اعداد دراسة ضمن خطة 2021، لاقامة دورات من خلال دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري بالمحافظات كافة، لما للمواقع الاثرية من اهمية بالغة في تاريخ البلاد اسهاما بتعزيز الوعي بالعمق الحضاري لدى المجتمع العراقي”، مفصحا عن “وجود تنسيق عال مع جامعات البلاد للتعاون المشترك من خلال اشراك الاكاديميين اسهاما بتطوير ملاكات الهيئة الاثارية باعتماد الدورات التدريبية”.



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