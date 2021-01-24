لبنان، للخروج من الطريق المسدود - فؤاد سلامة

2021/01/24 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_سلامة منذ سنوات والعديد من الصديقات والأصدقاء، الناشطات والناشطين في دوائر الحركات التغييرية نتبادل الرأي ونشارك في لقاءات ومؤتمرات وجلسات عصف فكري، وننشىء المجموعات وهيئات التنسيق والجبهات لدعم الثورة وإيصالها إلى بر الأمان.



لم يبق كلام لم يقال ولا فكرة لم تُمحّص وتقلب على كل الأوجه.



ولا دعوة للتنظيم والتوحيد والائتلاف لم تُتابع.



يمكن الاستنتاج بأن المسألة كلها لم تعد محصورة في مناقشة برنام ......





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