2021/01/24 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي سبق وأن ذكرنا في عدة مقالات عن دور وواجب المصلح والآن نكرر و (نصقل) حتى يفهم كلامي حتى من به صمم ..



إن المصلح هو الذي يغير الواقع الذي جاء لإصلاحه وهذا يعني أن الواقع فاسد والمصلح يحمل (معوله) ليهدم الواقع الفاسد ومن أولويات عمله قطع الصلة والعلاقة مع الواقع القديم وأحزابه السياسية لأن الواقع الفاسد هو من إفرازات فترة حكمهم السياسي والاقتصادي ومن ناحية أخرى استبدال جهاز الحكم الذي بواسطته قام وأنج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو واجب المصلح في مشروعه الإصلاحي ؟ - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو واجب المصلح في مشروعه الإصلاحي ؟ - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).