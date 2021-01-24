2021/01/24 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات الآلاف في روسيا تلبية لدعوة المعارض أليكسي نافالني وللمطالبة بالإفراج عنه، فيما اعتقلت الشرطة اكثر من 3400 شخص خلال التحركات التي تخللتها أيضاً صدامات في عدة مدن كبرى لا سيما موسكو.وجرت اكبر تلك التظاهرات في العاصمة الروسية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات كبيرة في روسيا للمطالبة بالفراج عن المعارض اليكسي نافالي والشرطة تعتقل الالاف) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات كبيرة في روسيا للمطالبة بالفراج عن المعارض اليكسي نافالي والشرطة تعتقل الالاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).