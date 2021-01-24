2021/01/24 | 11:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 11:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).