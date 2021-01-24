2021/01/24 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..دعا مجلس القضاء الأعلى، الاحد، الأجهزة الامنية الى بذل الجهود الاستثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران الأخيرة.وقال المجلس في بيان مقتضب بمناسبة عيد القضاء العراقي الرابع واطلعت عليه /المعلومة/، “ندعو الجهات الامنية الى بذل الجهود الاستثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران الاخيرة ليتسنى للقضاء القصاص منهم بموجب القانون وفاءً لدماء الشهداء”.وكان العشرات من الشهداء والجرحى سقطوا، الخميس الماضي، اثر تفجيرين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يدعو لبذل جهود استثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يدعو لبذل جهود استثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).