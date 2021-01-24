العراق: مقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي في تكريت في هجوم نسب لتنظيم

2021/01/24 | 11:04 - المصدر: فرانس 24

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قُتل 11 عنصرا على الأقل من الحشد الشعبي العراقي ليل السبت في كمين شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (حوالي 150 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد)، نسبه الحشد لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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