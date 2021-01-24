رئاسة الجمهورية تصادق على اكثر من 340 حكماً بالاعدام في قضايا مختلفة ابرزها قضايا 4 ارهاب

2021/01/24 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس العراقي على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية، مكتسبة الدرجة القطعية.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله، إن الرئاسة صادقت على اكثر من … Readmore

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