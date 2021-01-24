العراق ينسق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لإجراء مسح الفقر

2021/01/24 | 11:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تنسق وزارة التخطيط مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبعض منظمات الامم المتحدة لاجراء مسح كبير عن مؤشرات الفقر في البلاد منتصف العام الحالي، في ظل تحذيرات نيابية مستمرة من تزايد معدلاته.وقال رئيس الجهاز ضياء عواد كاظم في تصريح أوردته صحيفة ”الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجهاز يستعد لاجراء مسح كبير لاعداد مؤشرات جديدة لخط الفقر في البلاد”، مشيرا الى ان “هناك خطة لاعداد استمارة المسح بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبعض منظمات الامم المتحدة”.وأضاف كاظم ان “هذا المسح يشبه الى حد ما نظيره الذي اجري العام 2012 وتوقف بسبب التخصيص المالي والظروف الصحية”، موضحا انه “من المؤمل ان يجري منتصف العام الحالي”.وكشف عن “مناقشات ستجري بشأن ما ستتضمنه الاستمارة من ابواب واقسام بما يخص الاسرة من ناحية السكن والوقود والطاقة والصرف والنفقات والصحة والنقل والاتصالات»، واصفا المسح بانه «كبير تشارك فيه بعض المنظمات».



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