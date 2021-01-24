جامعة عراقية تحصل على مرتبة متقدمة بتصنيف سيماكو الاسباني

2021/01/24 | 11:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت جامعة واسط، الاحد، عن حصولها على المرتبة الـ15 في تصنيف سيماكو الاسباني للجامعات.وقال رئيس جامعة واسط مازن الحسني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن” جامعة واسط حصلت على المرتبة الـ15 ضمن الجامعات العراقية التي دخلت تصنيف سيماكو الاسباني والتي شملت 17 جامعة فقط”.وأضاف الحسيني، أن “الجامعة تدخل هذا التصنيف للمرة الأولى في تاريخها والذي يعتمد على قاعدة بيانات سكوباس في احتساب نقاط البحث العلمي”.وأوضح، أن “جامعة واسط ستستمر في الارتقاء بمستوها العلمي لتحقيق التقدم في السمعة الأكاديمية وبذل العطاء والاهتمام بمختلف الجوانب العلمية لتتمكن جامعتنا تبوء مكانها الطبيعي في المراكز المتقدمة والارتقاء تدريجياً في التصانيف العالمية من خلال البحث الاكاديمي والعلمي”.



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