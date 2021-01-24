رسميًا.. شهد مدربًا لنفط الوسط

2021/01/24 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط

العراقي، عبد الغني شهد، مدربا للفريق

خلفا للمدير الفني المستقيل، جمال علي،

اليوم السبت.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي، عماد

عباس، إن الإدارة اتفقت رسميا مع شهد

ع

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