شركة طيران العراق تعلن استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبغداد

2021/01/24 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة طيران العراق عن موعد

استئناف الرحلات الجوية بين طهران

وبغداد، على الرغم من شمول إيران

بإجراءات حظر السفر التي أعلنها العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجانب

العراقي سيستأنف اليوم الأحد

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