إطلاق رواتب الموظفين من قبل مصرف الرافدين

2021/01/24 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بيانا، حول رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً.

وقال المصرف، (24 كانون الثاني 2021)، إنه "باشر بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً".

وأعلن مصرف الرافدين، أمس السبت، أن الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية يبلغ 100 مليون دينار.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تقلى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2021)، أن "من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين" .

وأشار البيان الى أن " الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض يغطي ٥٠ بالمئة من راتبه".

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