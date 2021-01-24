2021/01/24 | 11:09 - المصدر: سفن سكاي

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أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، بإطلاق مصرف الرافدين رواتب شهر كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة ’’الصباح’’ الرسمية وتابعته قناة (7SKY) الفضاتئية، أن “مصرف الرافدين أطلق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً، لشهر كانون الثاني”.

و أعلنت وزارة المالية ، الاربعاء 20-1-2021، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يطلق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 7 SKY TV.

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