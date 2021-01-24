الرافدين يباشر بإطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2021/01/24 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، بإطلاق مصرف ا لرافدين رواتب شهر كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة ’’الصباح’’ الرسمية، أن "مصرف الرافدين أطلق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً، لشهر كانون الثاني".

و أعلنت وزارة المالية ، الاربعاء 20-1-2021، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021وفي وقت سابق ،وافقت وزارة المالية على تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021، وذلك بعد مخاوفَ من تأخرها بسبب عدم إقرار الموازنة.

وأفادت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، حصلت عليها (بغداد اليوم)، بعنوان (تمويل) بأنه "لغرض البدء بتمويل رواتب شهر كانون الثاني حيث أن السياق المتبع بأن يتم التمويل بعد يوم 12 من كل شهر ونظراً لقلة السيولة النقدية في الوقت الحالي نرتأي ببدء عملية التمويل بعد يوم 20 من الشهر الحالي".

وتابعت الوثيقة الموقعة بتاريخ 14/ كانون الثاني/ 2021 أن تمويل الرواتب والأجور سواء من فصل تعويضات الموظفين أو النفقات التشغيلية لكافة دوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً.

وأكملت أن "تمويل النفقات التشغيلية لمديريات الخزائن وبنسبة 50 بالمئة من نسبة 12/1 من المصروف الفعلي لعام 2020 من الموجود النقدي والنفقات التشغيلية للدوائر الخدمية ودوائر الصحة والدوائر الأمنية بنسبة 50 بالمئة.

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