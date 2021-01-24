2021/01/24 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

باشر مصرف الرافدين، الأحد، بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزياً، بحسب ما أعلنته وكالة الانباء العراقية الرسمية.وكانت وزارة المالية أعلنت الأربعاء (20 كانون الثاني الشهر الجاري)، عن إطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي.ودعت الوزارة كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لغرض بدء إجراءات تمويل الرواتب وفق السياقات المتبعة واعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/٢٤.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يباشر بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزيا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يباشر بإطلاق رواتب الموظفين الممولة ذاتياً ومركزيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).