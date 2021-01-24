اجراءات امنية مشددة في مطار بغداد الدولي.. والسبب..

2021/01/24 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باتخاذ القوات الامنية اجراءات امنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية الى مطار بغداد الدولي....

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