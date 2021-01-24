2021/01/24 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطرح على الحكومة فكرة إغلاق مطار بن غوريون الدولي لمنع دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا.وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “أجريت مشاورات خلال نهاية الأسبوع وسأطرح اليوم على الحكومة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يلوح باغلاق مطار بن غورين الدولي لمنع دخول سلالات فيروس كورونا المتحورة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يلوح باغلاق مطار بن غورين الدولي لمنع دخول سلالات فيروس كورونا المتحورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).