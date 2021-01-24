2021/01/24 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما عاد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض الخميس، فعل ذلك دون الواقع المزعج لرئيس معاد يراقبه من على بعد أقدام في المكتب البيضاوي.وقال فاوتشي، في رده على سؤال خلال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاوتشي: اشعر بالتحرر مع ادارة بايدن عكس ما كنت عليه مضطرباً مع الادارة السابقة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاوتشي: اشعر بالتحرر مع ادارة بايدن عكس ما كنت عليه مضطرباً مع الادارة السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).