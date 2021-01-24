مقتل عامل فلسطيني جراء اعتداء قوات العدو الصهيوني في طولكرم

2021/01/24 | 11:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل عامل فلسطيني من نابلس خلال ملاحقة قوات الاحتلال الصهيوني، الاحد، للعمال شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت وكالة “صفا” نقلا عن شهود عيان بأن قوات العدو طاردت العمال أثناء محاولتهم الدخول من فتحة فرعون بالقرب من طولكرم للعمل في الأراضي المحتلة عام 48.وأضاف الشهود أن قوات العدو أطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه العمال، ما أدى لاستشهاد العامل فؤاد سبتي جودة (50 عاما) من منطقة عراق التاية جودة نتيجة الاختناق.وأكد عزمي جودة، شقيق العامل، أن شقيقه وهو متزوج وله أربعة أبناء، لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية سابقا.



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