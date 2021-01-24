العبادي: ترامب اعتمد “صفقة القرن” على حساب العراق

2021/01/24 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاحد، أن صفقة القرن التي اعتمدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتي تتعلق بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي كانت على حساب العراق في جزء منها، فيما حذر من أن الوضع السياسي اليوم بأخطر مراحله بفعل الازمات والانهيارات وصراع الارادات.وقال العبادي في حوار مع صحيفة “النهار” الكويتية واطلعت عليه /المعلومة/، إن الوضع السياسي اليوم بأخطر مراحله بفعل الازمات والانهيارات وصراع الارادات والمصالح واختلاف اجندات القوى السياسية، والفشل بالخروج الآمن والشرعي من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة سيعرض النظام السياسي برمته إلى الخطر، وهي مهمة جميع قوى الدولة”.وفيما يخص الانتخابات، شدد العبادي على اننا «اكدنا اهمية الاحتكام إلى معايير النزاهة والعدالة الانتخابية لضمان تحقيق تمثيل صادق لارادة الشعب، وحذرنا من مقاطعة الشعب وقوى سياسية مهمة فيما لو تم اعادة سيناريو انتخابات 2018، وندعو اليوم مجددا لاحترام قواعد العملية الانتخابية وتوفير ضمانات ملموسة لنزاهتها».وعلى هامش تنصيب جو بايدن رئيساً لأميركا وتسلمه الرئاسة، اكد العبادي ان «عهد الرئيس الاميركي الاسبق بارك اوباما تم اعتماد استراتيجية «الشرق الاوسط الكبير» وكانت على حساب العراق بجزء منها، وبعهد ترامب تم اعتماد استراتيجية «صفقة القرن» وكانت ايضا على حساب العراق بجزء منها، ما نريده هو تحييد العراق بصراع المحاور والاستراتيجيات، وعلى الحكم في العراق ان يعي خطورة المرحلة، والتسلح بالارادة والحكمة والقوة للحفاظ على المصالح العراقية».



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