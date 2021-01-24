البرلمان يكشف الرقم الذي ينوي تحديده للعجز في موازنة 2021.. تخفيض يصل لـ90%!

2021/01/24 | 11:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن توجه لتخفيض العجز لمايقارب 10 تريليون دينار، في الوقت الذي تبلغ في الوقت الحالي 70 تريليونًا.

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي في تصريحات صحفية، إن “العجز الموجود في الموازنة مبالغ فيه كثيراً وجزء منه غير حقيقي”، لافتاً إلى أن “الهدف الرئيس لعمل اللجنة المالية هو تخفيض العجز”.

وأضاف، أن “تخفيض العجز سيكون من خلال تقليل الانفاق العام (التشغيلي) وما تسمى بنفقات الترف الحكومي، وتعظيم الايرادات العامة”، مؤكداً أن “اللجنة تعمل على تخفيض حجم الموازنة الى 130 تريليون دينار، ورفع حجم الايرادات بالموازنة إلى 120 تريليون دينار”.

وتابع، “سيتم توجيه أغلب النفقات لخدمة ذوي الدخول المنخفضة، حيث هناك أكثر من 10 ملايين أسرة تتقاضى دخلاً بعنوان موظف ملاك دائم ومتقاعد وأجر وعقد وغيرها”، مبيناً أن “النقاشات مستمرة داخل اللجنة المالية لانضاج مشروع القانون”.

وأشار إلى أن “وزارة المالية فشلت للمرة الثانية في توصيل بيانات دقيقة وحقيقية عن حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة”، مؤكداً أن “الوزارة لا تعرف حجم الموظفين بالدولة وهذه كارثة اقتصادية”.

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