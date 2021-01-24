تصريح جديد من اللجنة المالية حول رواتب الموظفين وقانون الموازنة

2021/01/24 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، سعيها لتخفيض حجم النفقات في قانون الموازنة إلى 120 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ناس"، (24 كانون الثاني 2021)، إن "العجز الموجود في الموازنة مبالغ فيه كثيراً وجزء منه غير حقيقي"، لافتاً إلى أن "الهدف الرئيس لعمل اللجنة المالية هو تخفيض العجز".

وأضاف، أن "تخفيض العجز سيكون من خلال تقليل الانفاق العام (التشغيلي) وما تسمى بنفقات الترف الحكومي، وتعظيم الايرادات العامة"، مؤكداً أن "اللجنة تعمل على تخفيض حجم الموازنة الى 130 تريليون دينار، ورفع حجم الايرادات بالموازنة إلى 120 تريليون دينار".

وتابع، "سيتم توجيه أغلب النفقات لخدمة ذوي الدخول المنخفضة، حيث هناك أكثر من 10 ملايين أسرة تتقاضى دخلاً بعنوان موظف ملاك دائم ومتقاعد وأجر وعقد وغيرها"، مبيناً أن "النقاشات مستمرة داخل اللجنة المالية لانضاج مشروع القانون".

وأشار إلى أن "وزارة المالية فشلت للمرة الثانية في توصيل بيانات دقيقة وحقيقية عن حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة"، مؤكداً أن "الوزارة لا تعرف حجم الموظفين بالدولة وهذه كارثة اقتصادية".

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