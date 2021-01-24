2021/01/24 | 11:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة منتخبنا الوطني الودية التي ستجمعه بالمنتخب الكويتي على ملعب البصرة الدولي يوم الاربعاء المقبل.

وسيقود اللقاء القطري الدولي سلمان فلاحي، يساعده فيصل الشمري كحكم مساعد اول و جمعة بورشيد كمساعد ثاني , في حين سيكون الدكتور واثق محمد حكماً رابعاً , في حين سيكون الدكتور علاء عبد القادر مراقباً للحكام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طاقم تحكيم قطري يدير مواجهة العراق والكويت الودية 7 SKY TV.

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