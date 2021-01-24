التطبيعية تعلن أسماء الطاقم القطري المكلف بقيادة لقاء العراق والكويت في البصرة

2021/01/24 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، اليوم الاحد ( 24 كانون الثاني 2021)، أسماء طاقم التحكيم القطري المكلف بقيادة المباراة الودية بين منتخبي العراق والكويت يوم الاربعاء المقبل.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطاقم القطري مؤلف من حكم الساحة الدولي سلمان فلاحي، يساعده فيصل الشمري وجمعة بورشيد، وحكم رابع هو الحكم الدولي العراقي واثق محمد، وعلاء عبد القادر من العراق ايضا مقيماً للحكام".

يشار الى أن المباراة الودية التي ستجمع العراق والكويت ستقام على ملعب جذع النخلة يوم الاربعاء المقبل.

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