بعد هجوم ليلة أمس.. تعزيزات على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بقوات إضافية

2021/01/24 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن صادق الحسيني، الناطق باسم الحشد الشعبي محور محافظة ديالى، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، تعزيز الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد هجوم العيث مساء يوم أمس.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نقاط المرابطة المنتشرة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، تم الإيعاز بتعزيزها بقوات إضافية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بعد هجوم تنظيم داعش على نقاط الحشد الشعبي في منطقة العيث شرق صلاح الدين مساء يوم أمس، والتي اسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 20 مقاتلاً، بينهم اثنان من القيادات الميدانية".

وأضاف، أن "تأمين الحدود مع صلاح الدين أولوية مهمة لأمن ديالى لتفادي أي محاولات لتسلل مسلحي داعش، وهناك غرفة عمليات مصغرة لكل التشكيلات الأمنية المنتشرة على الحدود الفاصلة من أجل التنسيق الأمني في مواجهة أي مخاطر ميدانية".

وأشار إلى أن "حدود ديالى مع صلاح الدين باتت أكثر تحصيناً بعد إكمال خارطة الانتشار الأخيرة في الميتة ومحيطها، وقطعت طرق تسلل خطيرة للتنظيم"، مبيّناً أن "تأمين الحدود مهمة ليست سهلة بل معقدة بسبب التضاريس الصعبة وجغرافية الارض".

وكان تنظيم داعش، قد هاجم بعض نقاط المرابطة للحشد الشعبي في منطقة العيث شرق صلاح الدين مساء يوم أمس ما اسفر عن استشهاد 11 مقاتلاً وإصابة 12 آخرين.

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