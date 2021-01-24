آلاف الاسبان يتظاهرون احتجاجا على الإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الوباء

2021/01/24 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم الالاف من الاسبان تظاهرة وسط العاصمة مدريد احتجاجاً على الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لاحتواء جائحة كورونا.

وسار المتظاهرون من محطّة أتوتشا إلى ساحة كولون، رافعين أصواتهم بالهتاف منادين بالحرية ومنددين بما وصفوه بالخداع، في وقت امتنع فيه عدد كبير منهم عن ارتداء الكمامات الواقية على الرغم من التعليمات الحكومية التي تشدد على استخدامها، مقللين من خطر الفيروس في حين نفى العديد منهم وجوده أصلا،كما انتقد العديد من المتظاهرين حملة التطعيم المستمرّة كوسيلة لإنهاء الجائحة.

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