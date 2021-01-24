جونسون وبايدن يبحثان “ترسيخ التحالف” بين بلديهما

2021/01/24 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

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تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن بترسيخ العلاقات بين بلديهما ومواجهة التغيّر المناخي، في أوّل محادثة بينهما منذ تولّي بايدن منصبه، وفق ما أفاد بيان صادر عن الحكومة البريطانية.

وأبدى الزعيمان خلال المحادثة الهاتفيّة “تطلّعهما لترسيخ التحالف الوثيق بين بلديهما.وذكرت الصحف البريطانية أن جونسون كان أول زعيم أوروبي يتلقى اتصالا من بايدن، الذي تحدّث في وقت سابق إلى نظيريه الكندي والمكسيكي.

وأفادت صحيفة “صنداي تلغراف” بأن جونسون كان أول زعيم خارج أميركا الشمالية بتحدّث مع بايدن بعدما تم تقريب موعد المكالمة المقررة بيومين في خطوة ينظر إليها على أنها دفعة مهمة للعلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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