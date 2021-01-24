وفد إقليم كردستان في بغداد مجددا لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول الموازنة

2021/01/24 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر في إقليم كردستان، ان وفدا حكوميا سيتوجه الى العاصمة لبحث الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .

المصادر ذكرت ان الوفد المؤلف من وزراء المالية والتخطيط وشؤون المفاوضات مع بغداد في حكومة الإقليم، سيبحث مع المسؤولين بالحكومة الاتحادية، تثبيت النقاط المتعلقة بحصة كردستان في الموازنة الاتحادي لعام الفين وواحد وعشرين، مقابل تسليم بغداد مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يوميا.

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