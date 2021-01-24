الشمري ويار الله والعامري يصلون الى موقع التعرض الإرهابي في صلاح الدين (صور)

2021/01/24 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد الى موقع الإعتداء الإرهابي في منطقة "العيث" في محافظة صلاح الدين والذي استهدف لواء 22 في الحشد الشعبي وسقط على اثره عدداً من الشهداء والجرحى من بينهم آمر اللواء ونائبه مساء يوم أمس السبت.

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