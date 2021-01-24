وزير النفط: 30% من طاقة العراق ستكون «نظيفة» بحلول 2027

2021/01/24 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، عزم العراق التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول العام 2027.

وقال عبد الجبار في تغريدة على موقع تويتر" تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هدفنا الحيوي هو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة للوصول الى انتاج ما يقارب 20ـ30% من مجموع انتاج الطاقة الكلي قبل عام 2027".

وأضاف أن "دعم الحكومة الاتحادية هو مفتاح نجاح هذه الرؤية".

وأجرت "الاقتصاد نيوز"، في وقت سابق، حواراً مع المهندس حسين ناصر المختص بقضايا الطاقة المتجددة للحديث حول امكانية اعتماد هذا النوع من الطاقة في العراق.



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