2021/01/24 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..انتقد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد، حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، مؤكدا أنها تفتقد لوضوح السياسة وقوة القرار، مبينا ان سياسات الحكومة ستقود البلد إلى الانهيار المالي الاقتصادي.وقال العبادي في حوار مع صحيفة “النهار” الكويتية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية لم تحدث اختراقا بنوع ادائها، وتعتمد الحلول السهلة والتوافقية باقرار السياسات، ولم تنجز بعد مهامها الانتقالية”، مؤكدا أنها “تفتقد لقوة القرار ووضوح السياسة، ونحن ساندناها ونساندها بقدر تحقيقها لمهامها الانتقالية بتجرد وقوة ومهنية”.وأضاف ان “ازمات الدولة اليوم ازمات وجودية، ووصفات الحلول على تنوعها موجودة، لكن لا حلول دون ارادة حكم قوية وحكيمة وحازمة، فالارادة رافعة، ورافعة الدولة هي السلطات، وتحيا الدولة أو تموت بارادة القرار والمتابعة”.ولفت العبادي إلى ان “سياسات الحكومة الاقتصادية ستقود البلد إلى الانهيار المالي الاقتصادي”، مبينا أن “هناك العديد من الحلول، بعضها صعب لكنه مطلوب، وبعضها يحتاج الوقوف ضد مصالح بعض قوى الدولة ومنظومات المحاصصة والفساد”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: حكومة الكاظمي تفتقد لقوة القرار وستقود العراق للانهيار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: حكومة الكاظمي تفتقد لقوة القرار وستقود العراق للانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).