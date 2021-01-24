2021/01/24 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول عبد الامير الشمري وامين عام منظمة بدر هادي العامري الى صلاح الدين ، والتقوا بقائد عمليات المحافظة والقادة الامنيين فيها ، واطلعوا على موقع الاعتداء الارهابي على الحشد الشعبي في منطقة العيث ، شرقي المحافظة ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يار الله والشمري والعامري يطلعون على موقع التعرض الارهابي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يار الله والشمري والعامري يطلعون على موقع التعرض الارهابي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).