العيادات الطبية الشعبية تباشر بتجهيز عياداتها بالادوية المزمنة والعامة لشهرين متتاليين

2021/01/24 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت دائرة العيادات الطبية الشعبية بتجهيز عياداتها بادوية الامراض المزمنة والعامة في بغداد والمحافظات لشهرين متتاليين .وقال مدير عام الدائرة الدكتور محمد علي الفرطوسي في بيان :" ان الدائرة بدأت، من خلال قسم الصيدلة والمخازن ، بتوزيع ادوية الامراض المزمنة والعامة على عياداتها الطبية الشعبية والاستشارية في بغداد والمحافظات ، وهي حصة شهري كانون الثاني وشباط ويبدأ التجهيز من اليوم الاحد ولغاية يوم الثلاثاء الثاني من شباط المقبل ".واشار الى :" ان قسم الصيدلة والمخازن يقوم بأيصال الادوية الى العيادات الطبية الشعبية والاستشارية في بغداد والمحافظات من خلال نقلها في البرادات الخاصة بالدائرة لضمان وصولها بانسيابية عالية دون حدوث اي خلل .ويأتي هذا الاجراء لمنع حصول الزخم اثناء التوزيع ولتطبيق الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدائرة ضد مرض كورونا "./انتهى2

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