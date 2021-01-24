المالية النيابية: الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون الموازنة

2021/01/24 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، أن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة بعد استكمال كافة الملاحظات واجراء التعديلات.وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، في حديث متلفز،إن “البرلمان سيكمل تعديلات قانون الموازنة يوم الاربعاء أو الخميس المقبلين وسيعرضها مطلع الاسبوع المقبل على التصويت”.وبين، أن “المالية النيابية استلمت كافة الملاحظات […]

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