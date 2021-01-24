2021/01/24 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، استضافة عدد من القادة الامنيين للتحقيق في حادث التفجير الارهابي الذي وقع في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقالت اللجنة في بيان: انها طلبت حضور قائد عمليات بغداد، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومدير الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، فضلا عن مدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية، ومدير الامن الوطني.

واضاف: انها تريد مناقشة حيثيات التفجير الإرهابي الذي حدق مؤخرا في العاصمة بغداد وبحث الأسباب التي أدت لحدوث هذا الخرق الأمني الكبير.

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الامن والدفاع تبحث اسباب الخرقات الامنية مع القادة الأمنين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الامن والدفاع تبحث اسباب الخرقات الامنية مع القادة الأمنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).