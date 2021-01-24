نائب يعزو السبب الحقيقي لهجوم داعش الارهابي على مقار الحشد الشعبي في صلاح الدين

2021/01/24 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا النائب عن صلاح الدين محمد كريم البلداوي أسباب هجوم داعش على مقار الحشد الشعبي شرقي المحافظة، والذي خلف أكثر من 20 قتيلا وجريحا بين صفوف الحشد.وقال البلداوي: أن “السبب الرئيسي للهجوم الذي استهدف مقار الحشد في اطراف قضاء … Readmore

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