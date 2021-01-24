العامري ويار الله في صلاح الدين للوقوف على احداث صلاح الدين

2021/01/24 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني في صلاح الدين يوم الأحد، بوصول رئيس تحالف الفتح وزعيم منظمة بدر هادي العامري رفقة رئيس أركان الجيش إلى صلاح الدين على خلفية هجوم “الدور”.وذكر المصدر أن العامري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير يار الله عقدا اجتماعا أمنيا في مقر عمليات صلاح الدين لبحث أسباب الهجوم الذي …

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