الناطق باسم الصحة: توزيع لقاحات كورونا سيكون مركزياً

2021/01/24 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، أن استيراد وتوزيع اللقاحات والعلاجات سيتمَّان بشكل مركزي من الوزارة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح صحفي، أنه “سيتم استيراد وتوزيع اللقاحات مركزياً ومن خلال (كيماديا) التي تعنى بالاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية”.وأضاف أن “حصص الدوائر من أي مادة علاجية ستوزع مركزياً بحسب الكثافة …

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