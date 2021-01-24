المالية النيابية توضح: نسعى لتخفيض حجم الموازنة الى 130 تريليون دينار

2021/01/24 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

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رسم تمثيلي عن الموازنة

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، انها تسعى لتخفيض حجم موازنة العام 2021 الى 130 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 24 كانون الثاني 2021، إن "العجز الموجود في موازنة 2021 مبالغ فيه كثيرا وجزء منه غير حقيقي"، مبينا ان "الهدف الرئيس لعمل اللجنة المالية النيابية هو تخفيض العجز".

واضاف، أن "تخفيض العجز سيكون من خلال تقليل الانفاق العام (التشغيلي) وما تسمى بنفقات الترف الحكومي وتعظيم الايرادات العامة".

وتابع ان "اللجنة تعمل على تخفيض حجم الموازنة الى 130 تريليون دينار، ورفع حجم الايرادات بالموازنة الى 120 تريليونا".

وأوضح السعيدي، انه" سيتم توجيه أغلب النفقات لخدمة ذوي الدخول المنخفضة، حيث هناك أكثر من 10 ملايين أسرة تتقاضى دخلا بعنوان موظف ملاك دائم ومتقاعد وأجر وعقد وغيرها"، مؤكدا أن النقاشات مستمرة داخل اللجنة المالية لانضاج مشروع القانون.

واشار الى ان "وزارة المالية فشلت للمرة الثانية في توصيل بيانات دقيقة وحقيقية عن حجم الايرادات العامة والنفقات العامة"، مبينا ان الوزارة لا تعرف حجم الموظفين بالدولة وهذه "كارثة اقتصادية".

ر.إ

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